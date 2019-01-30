Райт заменит Гилла в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт заменит в составе «Звёзд Мира» Энтони Гилла, сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, что Гилл будет прооперирован по поводу травмы тазобедренного сустава. Такое решение было принято на основании результатов нескольких углублённых обследований в США. Там же пройдёт сама операция и реабилитация после неё. Сроки возвращения Гилла в строй станут известны после процедуры. Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом».



Дорелл Райт станет четвёртым представителем «Локомотива-Кубань» на Матче всех звёзд в Москве (в состав «Звёзд России» приглашены Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов).



В текущем сезоне Лиги американец набирает в среднем 10,7 очка, 3,1 подбора и 1,5 передачи, атакуя с процентом 43,5 из-за трёхочковой дуги.