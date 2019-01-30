Дабл-даблы Голдена и Савовича помогли «Автодору» победить «Лейден»

Саратовский «Автодор» дома выиграл у голландского «Лейдена» в матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА. Саратовцы с первой четверти выглядели на равных со своими соперниками, выиграв первый игровой отрезок с минимальным преимуществом, однако уже после перерыва «Лейден» смог прибавить и повести в счёте к завершению первой половины матча.



Третья четверть осталась за хозяевами площадки — перед заключительной четвертью саратовцы вели в счёте с минимальным преимуществом. Решающей в матче оказалась заключительная десятиминутка, в которой хозяевам удался впечатляющий рывок, благодаря которому они и оформили уверенную победу — 105:81 (22:21, 22:26, 25:21, 36:13).



Сразу два игрока в составе «Автодора» отметились дабл-даблами — Трей Голден набрал 26 очков и отдал 12 результативных передач, а Борис Савович набрал 25 очков и совершил 10 подборов.