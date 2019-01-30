Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

17 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Зелену Гуру»

17 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Зелену Гуру»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Зелену Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» обозначили своё преимущество с самой первой четверти, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в 9 очков. Во второй десятиминутке тенденция продолжилась.

После перерыва «Зелене Гуре» удалось выравнять положение на паркете, сведя третий игровой отрезок вничью, однако заключительная четверть снова осталась за ЦСКА. Итоговый счёт матча — 102:78 (20:11, 30:26, 25:25, 27:16).

Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, набравший 7 очков. Столько же очков в составе гостей набрал Михал Соколовский. ЦСКА продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ
30 января 2019, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
102:78
(20:11, 30:26, 25:25, 27:16)
Зелена Гура
Зелена Гура, Польша
ЦСКА: де Коло - 17, Антонов - 16, Боломбой - 10, Родригес - 10, Клайберн - 9, Курбанов - 9, Хантер - 9, Ухов - 7, Хэкетт - 7, Питерс - 6, Лопатин - 2, Воронцевич
Зелена Гура: Соколовский - 17, Старкс - 16, Замойски - 14, Планинич - 12, Шакич - 7, ДеВо - 6, Кошарек - 5, Мокрош - 1, Трачик, Матчак, Хрицанюк
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент