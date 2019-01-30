17 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Зелену Гуру»

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Зелену Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» обозначили своё преимущество с самой первой четверти, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в 9 очков. Во второй десятиминутке тенденция продолжилась.



После перерыва «Зелене Гуре» удалось выравнять положение на паркете, сведя третий игровой отрезок вничью, однако заключительная четверть снова осталась за ЦСКА. Итоговый счёт матча — 102:78 (20:11, 30:26, 25:25, 27:16).



Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, набравший 7 очков. Столько же очков в составе гостей набрал Михал Соколовский. ЦСКА продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.