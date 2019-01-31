Куртинайтис: «Жальгирис» — один из немногих клубов, играющий в научный баскетбол

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис дал комментарий в преддверии матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом».

«Освоился ли я в команде? Лично для меня ситуация гораздо более понятная, чем перед матчем с «Баварией». Сейчас я гораздо лучше изучил своих игроков, понимаю, какие у них есть сильные и слабые качества. Теперь можно полноценно вносить корректировки по ходу игры. Понятно, что любой тренер хочет привить команде свою философию, но начинать кардинальные перемены перед матчем с «Баварией», за несколько тренировочных дней, было бы глупо. Мы будем понемножку вносить изменения, которые, надеюсь, в итоге приведут к положительному результату.

«Жальгирис»? Безусловно, я досконально знаю, что они будут делать на площадке, чем опасен каждый их баскетболист. Передам эту информацию игрокам, но как они усвоят её и исполнят свою роль на паркете — другой вопрос. Надеюсь, что мне удастся достучаться до них.

«Жальгирис» умеет даже лучше, чем «Фенербахче», контролировать игру все 40 минут. То есть если ты ошибся на первой или последней минуте — то всегда будешь наказан за это. У Ясикявичюса очень дисциплинированная команда — ребята надёжно действуют в защите, не делают поспешных и неоправданных бросков, всегда доводят комбинацию до верного. Если кто-то пренебрегает этим правилом, то тут же садится на скамейку запасных и может провести на ней пару матчей. Пока не поймет философию Шарунаса.

Кого бы я выделил из игроков соперника? Понимаете, в «Жальгирисе» нет суперзвёзд, зато есть командная дисциплина и никто из игроков не чурается черновой работы. Этим они и опасны. Литовский клуб — один из немногих в Евролиге, говорю это не в обиду другим, кто играет в научный баскетбол. У них всё разложено по полочкам, а игроки очень послушные», — приводят слова Куртинайтиса «Известия».

Матч «Химки» — «Жальгирис» состоится сегодня, 31 января, в Мытищах на одноимённой арене. Начало встречи — 20:00 мск.