«Вашингтон» обыграл «Индиану», «Миннесота» в овертайме победила «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» (22-29) на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Индианой Пэйсерс» (32-18) — 107:89. Это второе поражение гостей кряду после тяжёлой травмы Виктора Оладипо.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Брэдли Бил, набравший 25 очков. 23 балла в активе Джеффа Грина. В составе «Индаины» 13 очков набрал Таддеус Янг.

В параллельной встрече «Миннесота Тимбервулвз» (25-26) в овертайме взял дома верх над «Мемфис Гриззлиз» (20-32) — 99:97.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Майк Конли, набравший 26 очков. 19 баллов на счету Марка Газоля. Айвен Рэбб оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

В составе победителей дабл-даблами отметились Карл-Энтони Таунс (16 очков и 10 подборов) и Джеррид Бэйлесс (19 баллов и 12 результативных передач).