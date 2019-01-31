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«Вашингтон» обыграл «Индиану», «Миннесота» в овертайме победила «Мемфис»

«Вашингтон» обыграл «Индиану», «Миннесота» в овертайме победила «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» (22-29) на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Индианой Пэйсерс» (32-18) — 107:89. Это второе поражение гостей кряду после тяжёлой травмы Виктора Оладипо.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Брэдли Бил, набравший 25 очков. 23 балла в активе Джеффа Грина. В составе «Индаины» 13 очков набрал Таддеус Янг.

В параллельной встрече «Миннесота Тимбервулвз» (25-26) в овертайме взял дома верх над «Мемфис Гриззлиз» (20-32) — 99:97.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Майк Конли, набравший 26 очков. 19 баллов на счету Марка Газоля. Айвен Рэбб оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

В составе победителей дабл-даблами отметились Карл-Энтони Таунс (16 очков и 10 подборов) и Джеррид Бэйлесс (19 баллов и 12 результативных передач).

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 04:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
107:89
(35:25, 24:20, 23:24, 25:20)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Грин - 23, Рэндл - 13, Ариза - 12, Макрай - 12, Деккер - 8, Брайант - 6, Портер - 3, Саторански - 3, Маинми - 2, Пэйтон II, Браун
Индиана Пэйсерс: Янг - 13, Макдермотт - 12, Лиф - 12, Богданович - 12, Холидей - 10, Сабонис - 10, Тёрнер - 9, Самнер - 7, Коллисон - 3, Джозеф - 1, О'Куинн, Рид
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
99:97
ОТ (24:16, 20:28, 27:25, 22:24, 6:4)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Бэйлесс - 19, Таунс - 16, Уиггинс - 12, Дьенг - 10, Толливер - 10, Гибсон - 10, Шарич - 8, Денг - 6, Окоги - 5, Канаан - 3, Тиг, Роуз, Бэйтс-Диоп
Мемфис Гриззлиз: Конли - 26, Марк Газоль - 19, Андерсон - 14, Рэбб - 10, Джексон - 9, Кабокло - 7, Ноа - 6, Мэк - 5, Картер - 1, Грин, Уошберн, Холидэй, Темпл
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