«Денвер» благодаря трипл-даблу Йокича победил «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на выезде взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:99. Определяющей стала третья четверть, которую гости выиграли со счётом 33:19.

В составе победителей 22 очка набрал Малик Бизли, 20 – Монте Моррис. Никола Йокич оформил трипл-дабл из 20 баллов, 13 подборов и 10 результативных передач. Джамал Маррей не принимал участия в матче.



У «пеликанов» 22 очка набрал Джру Холидэй, 21- Кенрик Уильямс (5 из 9 из-за дуги). Энтони Дэвис, Никола Миротич и Джулиус Рэндл пропускали встречу.

«Денвер» (35-15) одержал четвёртую кряду и закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Орлеан» (23-29) потерпел четвёртое поражение в пяти матчах.