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«Денвер» благодаря трипл-даблу Йокича победил «Нью-Орлеан»

«Денвер» благодаря трипл-даблу Йокича победил «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на выезде взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:99. Определяющей стала третья четверть, которую гости выиграли со счётом 33:19.

В составе победителей 22 очка набрал Малик Бизли, 20 – Монте Моррис. Никола Йокич оформил трипл-дабл из 20 баллов, 13 подборов и 10 результативных передач. Джамал Маррей не принимал участия в матче.

У «пеликанов» 22 очка набрал Джру Холидэй, 21- Кенрик Уильямс (5 из 9 из-за дуги). Энтони Дэвис, Никола Миротич и Джулиус Рэндл пропускали встречу.

«Денвер» (35-15) одержал четвёртую кряду и закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Орлеан» (23-29) потерпел четвёртое поражение в пяти матчах.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
99:105
(26:29, 30:24, 19:33, 24:19)
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 22, Уильямс - 21, Миллер - 15, Окафор - 14, Джексон - 9, Кларк - 6, Диалло - 6, Фрейзер - 4, Хилл - 2, Миротич, Пэйтон, Джонсон, Мур
Денвер Наггетс: Бисли - 22, Моррис - 20, Йокич - 20, Миллсэп - 13, Харрис - 9, Пламли - 9, Бартон - 8, Лайлз - 4, Крэйг, Гудвин, Лайдон, Эрнангомес
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