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«Сакраменто» разгромил «Атланту», несмотря на 23 очка Янга

«Сакраменто» разгромил «Атланту», несмотря на 23 очка Янга
Баскетбол / НБА

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» на домашнем паркете разгромил «Атланту Хоукс» — 135:113. Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 35:23.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Атланты» Трэй Янг, набравший 23 очка (также 8 результативных передач). Он реализовал 4 броска из 9 из-за дуги. 14 баллов на счету Джона Коллинза, 13 – у Алексея Леня.

В составе «Сакраменто» дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил новичок Марвин Бэгли III. 20 баллов на счету Харри Джайлса, 18 – у Бадди Хилда, 16 – у Богдана Богдановича.

«Сакраменто «(26-25) одержал вторую победу в трёх встречах. У «Атланты» (15-35) четыре поражения в шести матчах.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
135:113
(32:31, 35:22, 38:27, 30:33)
Атланта Хоукс
Атланта
Сакраменто Кингз: Джайлс - 20, Хилд - 18, Багли III - 17, Богданович - 16, Бьелица - 12, Феррелл - 11, Коли-Стайн - 9, Фокс - 9, Шамперт - 7, Джексон - 6, Куфос - 6, Мейсон - 4, Лябисье
Атланта Хоукс: Янг - 23, Коллинс - 14, Лень - 13, Хаертер - 11, Лин - 11, Принс - 11, Бембри - 11, Бэйзмор - 9, Дедмон - 5, Спеллмен - 3, Андерсон - 2, Хэмилтон, Картер
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