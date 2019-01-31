«Сакраменто» разгромил «Атланту», несмотря на 23 очка Янга

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» на домашнем паркете разгромил «Атланту Хоукс» — 135:113. Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 35:23.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Атланты» Трэй Янг, набравший 23 очка (также 8 результативных передач). Он реализовал 4 броска из 9 из-за дуги. 14 баллов на счету Джона Коллинза, 13 – у Алексея Леня.

В составе «Сакраменто» дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил новичок Марвин Бэгли III. 20 баллов на счету Харри Джайлса, 18 – у Бадди Хилда, 16 – у Богдана Богдановича.

«Сакраменто «(26-25) одержал вторую победу в трёх встречах. У «Атланты» (15-35) четыре поражения в шести матчах.