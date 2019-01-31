Кантер поцеловал логотип «Нью-Йорка» в центре площадки после выхода на замену

Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер принял участие в первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации за последние шесть дней.

26-летний центровой вышел на паркет в середине третьей четверти домашней игры с «Даллас Маверикс» (90:114). Перед этим болельщики «Никс» скандировали «Мы хотим Кантера».

После выхода на замену Энес поцеловал логотип «Нью-Йорка» в центре площадки.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

За 9 минут игрового времени Кантер набрал 5 очков, собрал 2 подбора и отдал одну результативную передачу.

«Никс» занимают последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 50 встречах команда Дэвида Физдейла потерпела 40 поражений.