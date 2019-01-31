Джентри: «Нью-Орлеан» — не клуб второго класса

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри прокомментировал информацию о том, что владелец организации Гейл Бенсон уделяет больше внимания клубу НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс».

«Недавно я прочитал, что «Пеликанс» считают вторым классом. Это очень далеко от правды. Если не верите мне, я могу показать наш тренировочный комплекс. Посетив его, вы не скажете, что он хуже, чем у других команд НБА. Я считаю такие заявления проявлением неуважения к владельцу нашего клуба. Такие вещи меня бесят. Тот, кто написал об этом, полон дерьма», — приводит слова Джентри Clutch Points.

Напомним, ранее форвард Энтони Дэвис попросил руководство «Нью-Орлеана» об обмене. Главными претендентами на звёздного игрока считаются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».