Роскошный проход Дончича с данком — в видеообзоре матча «Нью-Йорк» — «Даллас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счётом 114:90 в пользу гостей.

Лёгкий форвард «Маверикс» Лука Дончич набрал 16 очков, собрал 8 подборов и отдал 5 результативных передач. Разыгрывающий защитник Деннис Смит-младший оформил трипл-дабл из 13 очков, 15 передач и 10 подборов. Новичок «Никс» Кевин Нокс записал в актив 17 очков, 5 подборов, 1 результативную передачу и 1 перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Даллас», одержав 23 победы в 50 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Нью-Йорк» (10-40) — 15-е на Востоке.