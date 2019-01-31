Ключевые попадания Йокича — в видеообзоре матча «Нью-Орлеан» — «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Нью-Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» и завершилась со счётом 105:99 в пользу гостей.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 20 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. Защитник Монте Моррис набрал 20 очков, собрал 7 подборов, отдал 7 передач и совершил 2 перехвата. Разыгрывающий «Пеликанс» Джру Холидей собрал коллекцию из 22 очков, 6 подборов, 6 результативных передач и одного перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Денвер», одержав 35 побед в 50 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Нью-Орлеан» (23-29) — 13-е.