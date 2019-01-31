Керр: Казинс помог «Уорриорз» пройти через трудный отрезок

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что возвращение на площадку центрового его команды Демаркуса Казинса позволило «Уорриорз» приободриться.

На данный момент «Голден Стэйт» ведёт победную серию из 11 матчей.

«Это было здорово. Я думаю, что он помог нам пройти через трудный отрезок. Давайте посмотрим правде в глаза: у нас были трудности начале сезона со всеми этими травмами, драмами и прочим. Мы чувствуем себя свежее, и во-многом это связано с Демаркусом», — цитирует Керра ESPN.

Напомним, что Казинс впервые сыграл за «Уорриорз» 19 января. До этого он восстанавливался от разрыва ахиллова сухожилия, полученного в январе прошлого года во время выступлений за «Нью-Орлеан Пеликанс». В межсезонье Демаркус качестве свободного агента перешёл в «Голден Стэйт».