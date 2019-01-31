Пашутин: важно найти оптимальный баланс между быстрой и позиционной игрой

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных над «Лейденом» в матче Кубка Европы ФИБА.



«Хочу поздравить ребят с очень важной победой. В начале не всё получалось, пропустили 47 очков за первые 20 минут, не совсем удачно взаимодействовали в защите. Коммуникация присутствовала, но торопились и допускали слишком много ошибок, совершив 14 потерь и получив после них 26 очков с быстрого прорыва от соперника. Отмечу, что эти ошибки были спровоцированы хорошей защитой гостей и нашим отсутствием терпения в определённые моменты. В большом перерыве внесли коррекцию, поговорили с ребятами в раздевалке, пришли к выводу, что так много пропускать недопустимо.



В третьей четверти стали лучше защищаться, а заключительную десятиминутку выиграли 36:13. Уверенности нашей атаке придали качественные действия в обороне. Мы стали лучше двигать мяч, доверять друг другу, всё начало получаться. Спасибо болельщикам, которые активно поддерживали нас сегодня. Спасибо президенту клуба Владимиру Родионову за доверие. Нас с ним снова свела судьба. Постараюсь приложить все усилия, чтобы «Автодор» вновь играл душой, сердцем и характером! Чтобы все игроки выкладывались на площадке без остатка, ведь болельщики всегда это тонко чувствуют. Конечно, впереди много работы. Нам с игроками ещё предстоит узнать друг друга. Могу сказать, что в этом году подобран очень хороший состав, обладающий высоким потенциалом. В первую очередь необходимо расставить правильные акценты в защите, выстроить единую систему и сделать так, чтобы все игроки прониклись нашей философией. Сегодня мы забили 36 очков в заключительной четверти, но при этом не бежали как сумасшедшие. Важно сохранять оптимальный баланс между быстрой и позиционной игрой», — приводит слова Пашутина официальный сайт саратовской команды.