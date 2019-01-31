Team NL стала победителем первого этапа Единой лиги Европы по баскетболу 3х3

29 января в Санкт-Петербурге завершился первый этап нового турнира по баскетболу 3х3 – Единой лиги Европы, сообщает официальный сайт турнира. Соревнования проходили в двух дивизионах: Pro и Elite. В сетке Elite 3 из 8 участников представляли Россию.



На групповой стадии второй номер российского рейтинга «Inanomo» (Юрий Беспалов, Семён Дебда, Борис Логачёв, Никита Макшев) выиграл два матча из трёх, но по дополнительным показателям не смогли пройти в плей-офф. Сразу три команды группы А одержали по две победы. По набранным очкам «Inanomo» (в среднем – по 16,7 за игру) уступил и латвийской «RIGA Ghetto» (18,7), и голландской «TeamNL» (18,0).



В группе В все свои встречи выиграл ЦОП «Росэнергоатом» (Владимир Базылев, Владислав Мелешкин, Артём Тимофеев, Николай Шангичев). Три остальные команды одержали лишь по одной победе. Средняя результативность первого номера российского рейтинга – команды «Гагарин» (Александр Антониковский, Макс Староверов, Дмитрий Чебуркин, Шалва Шаташвили) составила 20 очков (химчане дважды уступили со счётом 19:21). В итоге лучшая российская команда 2018 года вышла в плей-офф со второго места.



В полуфинале «Гагарин» переиграл «RIGA Ghetto» (21:15), а ЦОП «Росэнергоатом» в самой драматичной игре турнира уступил команде из Нидерландов (18:21). Матч за бронзу был мало интересен зрителям: рижане обыграли российскую команду со счётом 21:9. Финальная игра была упорной и непредсказуемой, но голландская команда «Team NL» оказалась сильнее — 21:19, преподнеся тем самым большой сюрприз и себе, и организаторам.



По итогам игрового дня в дивизионе «Elite» были названы лучшие игроки каждой команды: Никита Макшев («Inanomo»), Валентин Назаров («VIM-Union»), Михал Кремен («Humpolec Bernard»), Дайнюс Новицкас («Apes and Humans»), Владислав Мелешкин (ЦОП «Росэнергоатом»), Агнис Чаварс («Riga Ghetto»), Александр Антониковский («Гагарин»), Мэттью Ван Тонгерен («Team NL»). Трио лучших игроков турнира составили Антониковский, Аверинк («Team NL») и Наурис Миезис («Riga Ghetto»).

MVP турнира единогласным решением комментаторов и организаторов стал голландец Каспер Аверинк.