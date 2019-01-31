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«Химки» победили «Жальгирис» благодаря 20 очкам Микки

«Химки» победили «Жальгирис» благодаря 20 очкам Микки
Баскетбол / Евролига

Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева площадки с первой четверти обозначили притязания на победу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в два очка. Однако вторая четверть осталась за гостями, и команды ушли на большой перерыв со счётом 37:36 в пользу «Жальгириса».

Третья четверть осталась за гостями, которым удалось увеличить отрыв до девяти очков, и, казалось, «Химкам» уже не удастся отыграться, однако они сумели провести ударную четвёртую четверть, в которой не только отыгрались, но и вышли вперёд. Заключительный игровой отрезок завершился со счётом 27:8.

Самым результативным игроком матча стал Джордан Микки, остановившийся в шаге от дабл-дабл — 20 очков и 9 подборов. В составе гостей отличился Мариус Григонис, на его счету 15 очков.

Евролига. 21-й тур
31 января 2019, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
74:64
(19:17, 17:20, 11:19, 27:8)
Жальгирис
Каунас, Литва
Химки: Микки - 20, Томас - 16, Крокер - 14, Бост - 9, Вяльцев - 9, Маркович - 4, Зубков - 2, Грин, Зайцев, Моня, Губанов, Дженкинс
Жальгирис: Григонис - 15, Уолтерс - 10, Улановас - 9, Дэвис - 7, Томпсон - 6, Уолкап - 6, Каваляускас - 4, Милакнис - 3, Янкунас - 2, Уайт - 2, Уолтон, Бирутис
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