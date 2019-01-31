«Химки» победили «Жальгирис» благодаря 20 очкам Микки

Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева площадки с первой четверти обозначили притязания на победу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в два очка. Однако вторая четверть осталась за гостями, и команды ушли на большой перерыв со счётом 37:36 в пользу «Жальгириса».



Третья четверть осталась за гостями, которым удалось увеличить отрыв до девяти очков, и, казалось, «Химкам» уже не удастся отыграться, однако они сумели провести ударную четвёртую четверть, в которой не только отыгрались, но и вышли вперёд. Заключительный игровой отрезок завершился со счётом 27:8.



Самым результативным игроком матча стал Джордан Микки, остановившийся в шаге от дабл-дабл — 20 очков и 9 подборов. В составе гостей отличился Мариус Григонис, на его счету 15 очков.