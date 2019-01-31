Куртинайтис: сохраняем шансы на выход в плей-офф Евролиги

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу подопечных со счётом 74:64 в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».



«Очень рад победе. Мы остаемся в игре и сохраняем шансы на выход в плей-офф Евролиги. Наша команда проделала отличную работу в защите, поэтому победа получилась красивой. «Жальгирис» — очень хорошая команда, против которой мы здорово защищались, что и стало ключом к успеху. Мы взяли несколько важных подборов, хотя в начале матча именно в этом компоненте у нас были проблемы.



Если хорошо защищаешься и подбираешь мяч, то всегда находишься в выигрыше. Мы контролировали четвертую четверть, она была нашей. Мне не важно, против кого играть, «Жальгирис» это или ЦСКА, главное — победа, которую мы так ждали, и я просто этому рад», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.