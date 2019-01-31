Источник: Порзингис перешёл из «Нью-Йорка» в «Даллас»

Клуб НБА «Даллас Маверикс» подписал контракт с латвийским тяжёлым форвардом Криспатсом Порзингисом, утверждает инсайдер Адриан Войнаровски.

По данным источника, «Нью-Йорк Никс» одобрил сделку. В «Даллас» отправятся Порзингис, Кортни Ли, Тим Хардуэй-младший. В обратном направлении последуют Уэсли Мэттьюс, Дэннис Смит-младший и ДеАндре Джордан.

Ранее сообщалось, что Порзингис может перейти в «Сан-Антонио Спёрс». Летом 2019 года латвиец станет ограниченно свободным агентом. Также СМИ сообщали, что Порзингис намеревается покинуть клуб из Нью-Йорка.

В нынешнем сезоне Порзингис не провёл ни одного матча и пока продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок левого колена. В минувшем сезоне сезоне форвард «Нью-Йорк Никс» успел принять участие в 48 поединках, набирая 22,7 очка, собирая 6,6 подбора и раздавая 1,2 передачи.