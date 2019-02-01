Порзингис уведомит «Даллас» о желании cтать свободным агентом в 2020 году

Форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис уведомит клуб о том, что собирается подписать квалификационное предложение этим летом и выйти на рынок свободных агентов в 2020 году, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Напомним, «Даллас» и «Нью-Йорк Никс» провели обмен. В команду из штата Техас отправились Порзингис, Кортни Ли, Тим Хардуэй-младший. В обратном направлении последовали Уэсли Мэттьюс, Дэннис Смит-младший и ДеАндре Джордан.

В нынешнем сезоне Порзингис не провёл ни одного матча и пока продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок левого колена. В минувшем сезоне сезоне форвард «Нью-Йорк Никс» успел принять участие в 48 поединках, набирая 22,7 очка, собирая 6,6 подбора и раздавая 1,2 передачи.