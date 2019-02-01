Определены резервисты Матча звёзд НБА-2019

Национальная баскетбольная ассоциация огласила полный список участников Матча звёзд-2019 после того, как главные тренеры выбрали резервистов. Запасные игроки команды набираются из двух защитников, трёх игроков передней линии и двух игроков вне зависимости от амплуа.

Резервисты Западной конференции: Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»), Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио Спёрс»), Дэмьен Лиллард «(Портленд Трэйл Блэйзерс»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

Резервисты Восточной конференции: Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерс»), Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс») и Никола Вучевич («Орландо Мэджик»).

Для Йокича, Миддлтона, Симмонса и Вучевича это будет дебютный Звёздный уик-энд.

Виктор Оладипо ранее получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона.