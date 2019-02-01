«Филадельфия» прервала серию «Голден Стэйт» из 11 побед

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:104. Гости выиграли только третью четверть, но зато с преимуществом в 16 баллов – 42:26.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «воинов» Стивен Карри, набравший 41 очко. Он реализовал 10 бросков из 18 из-за дуги. 25 баллов на счету Кевина Дюранта (1 из 8 из-за дуги).

В составе победителей дабл-дабл из 26 очков и 20 подборов оформил Джоэл Эмбиид. Также 26 баллов на счету Бена Симмонса.

«Голден Стэйт» (36-15) впервые уступил за 12 матчей, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Филадельфия» (34-18) одержала четвёртую победу в пяти матчах и закрепилась на третьей строчке Востока.