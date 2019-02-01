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«Филадельфия» прервала серию «Голден Стэйт» из 11 побед

«Филадельфия» прервала серию «Голден Стэйт» из 11 побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:104. Гости выиграли только третью четверть, но зато с преимуществом в 16 баллов – 42:26.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «воинов» Стивен Карри, набравший 41 очко. Он реализовал 10 бросков из 18 из-за дуги. 25 баллов на счету Кевина Дюранта (1 из 8 из-за дуги).

В составе победителей дабл-дабл из 26 очков и 20 подборов оформил Джоэл Эмбиид. Также 26 баллов на счету Бена Симмонса.

«Голден Стэйт» (36-15) впервые уступил за 12 матчей, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Филадельфия» (34-18) одержала четвёртую победу в пяти матчах и закрепилась на третьей строчке Востока.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2019, пятница. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
104:113
(35:30, 25:23, 26:42, 18:18)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 41, Дюрант - 25, Луни - 14, Маккинни - 11, Казинс - 7, Грин - 4, Ливингстон - 2, Белл, Кук, Игуодала, Томпсон, Йеребко, Дерриксон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Симмонс - 26, Редик - 15, Шамет - 10, Чендлер - 8, Болден - 8, Батлер - 7, Мускала - 5, Брюэр - 4, Макконнел - 4, Коркмаз
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