Энтони Дэвис после обмена будет готов продлить контракт только с «Лейкерс»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис намерен продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».

По информации ESPN, после обмена Дэвис будет готов продлить контракт только с «Лейкерс». Если «Нью-Орлеан» отправит 25-летнего игрока в другой клуб, то он дождётся истечения срока действующего соглашения в 2020 году, после чего на правах свободного агента присоединится к Леброну Джеймсу в «Лос-Анджелесе».

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» и «Пеликанс» уже начали обсуждать обмен Энтони.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели форварда составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.

«Лейкерс» (27-25) занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.