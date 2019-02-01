Крокер: Куртинайтис не любит, когда на площадке происходит что-то сумасшедшее

Форвард «Химок» Тони Крокер дал комментарий после домашнего матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (74:64).

«Хорошая победа. Мы играли в командный баскетбол, бились, смогли вернуться в игру и повели в счёте. Показали, что способны отыгрывать такие отставания. Рад, что смог помочь команде, но надеюсь, что лучшие матчи ещё впереди. Очень важная для нас победа.

Новый тренер внёс ряд изменений в защите и нападении, поменялся игровой ритм. Думаю, мы стали быстрее, защита, по сути, осталась такой же, но он требует от нас раньше атаковать, убегать в быстрые отрывы и бежать, так как у нас атлетичная команда с хорошими физическими данными.

Также Куртинайтис хочет, чтобы мы принимали умные решения, так как он не любит, когда на площадке происходит что-то сумасшедшее. Думаю, с тренировками мы привыкнем к нему ещё больше и станем лучше», — приводит слова Крокера пресс-служба «Химок».