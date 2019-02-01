Баркли: Сильвер должен заблокировать обмен Энтони Дэвиса в «Лейкерс»

Бывший игрок НБА Чарльз Баркли, ныне работающий экспертом на телевидении, считает, что руководство лиги не должно позволить перейти форварду «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвису в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Адам Сильвер должен заблокировать этот обмен. Мне не нравится, чем сейчас занимаются «Лейкерс». Это неправильно. Это тайный сговор, и все это понимают. Месяц назад, когда ещё не было никаких слухов, Рич Пол разозлился на меня, когда я сказал, что переход Дэвиса в «Лейкерс» уже решённый вопрос.

Мне кажется, что Сильвер, который мне очень нравится, должен сказать: «Вы можете обменять Дэвиса, но не в «Лейкерс». Нельзя помогать баскетболистам и агентам вступать в тайные сговоры и создавать суперкоманды», — цитирует Баркли USA Today со ссылкой на эфир телеканала TNT.