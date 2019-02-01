Уиндхорст — об обмене Дэвиса: «Нью-Орлеан» не заинтересован в активах «Лейкерс»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сказал, что предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» по форварду Энтони Дэвису не устроило руководство «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Мои источники сообщили, что «Нью-Орлеану» не нравится предложение «Лейкерс». Клуб не заинтересован в активах калифорнийцев. Их не интересуют два пика первого раунда и ни один из четверых молодых игроков», — сказал Уиндхорст во время подкаста Hoop Collective.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего форварда составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.

«Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В 52 встречах команда Люка Уолтона одержала 27 побед.