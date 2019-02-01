Швед: «Химки» вообще не дали ничего сделать «Жальгирису»

Защитник баскетбольных «Химок» Алексей Швед считает, что отличная игра в защите в заключительной четверти позволила его команде победить литовский «Жальгириса».



Вчера, 31 января, «Химки» на своей домашней площадке в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграли «Жальгирис» со счётом 74:64. Швед пропускал эту игру из-за травмы.



«Мы отлично сыграли. Вообще не дали ничего сделать сопернику, особенно хорошо сыграли в защите. В результате добились большой разницы. У нас всегда сложные матчи с „Жальгирисом“, поэтому хорошо, что сегодня добились победы», — сказал Швед ТАСС,



Теперь «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Евролиги, победив в восьми матчах и проиграв в 13. Следующая игра подмосковного клуба состоится 7 февраля, где он в гостях сыграет с черногорской «Будучностью».