Окулов и Прифтис будут главными тренерами на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов и главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис будут главными тренерами на Матче всех звёзд—2019 Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба Лиги.

Игра состоится 17 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд Мира». Российских звёзд возглавит Окулов, а иностранных — Прифтис.

Итоговые составы команд:



«Звёзды России»: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов («Зенит»), Алексей Швед, Сергей Моня (оба — «Химки»), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Артём Клименко (УНИКС), Артём Забелин («Автодор»), Никита Курбанов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»).



«Звёзды Мира»: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Джален Рэйнольдс («Зенит»), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики («Химки»), Доррел Райт («Локомотив-Кубань»), Рашард Келли («ПАРМА»), ДиЭнджело Харрисон («Енисей»).