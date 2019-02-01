Итудис: по сравнению с первым кругом «Будучность» стала другой командой

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от поединка 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда примет черногорскую «Будучность». Специалист отметил прогресс балканской команды, который та совершила после смены главного тренера.

«Нам предстоит сыграть с другой командой, по сравнению с той, что противостояла нам в первом круге. С новым тренером, добавлением трёх игроков «Будучность» показывает лучший баскетбол, они стали стабильнее во всём, что они делают. У них есть габариты и атлетизм, опыт и молодость. Могу сказать, что, если бы сезон начинался сейчас, «Будучность» боролась бы за место в зоне плей-офф.

Коул добавил новое измерение их действиям на периметре, Эрл и Коти Кларки являются акцентами команды под щитом. Они играют с ясными и чёткими идеями в нападении, сражаются в защите, используя весь имеющийся атлетизм. Так что нас ждёт сложный матч Евролиги», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.