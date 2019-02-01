Фридзон: если «Локомотив-Кубань» будет единым целым, то в игре с ЦСКА есть шансы

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда на выезде встретится с ЦСКА.

«В Москве ждём серьёзной игры. Обязательно проанализируем последние матчи ЦСКА и скорректируем какие-то моменты. Нужно сделать выводы после поражения от АСВЕЛа, нам много в чём следует прибавлять. Думаю, все ребята это понимают и подойдут к матчу очень ответственно. Я провёл в ЦСКА несколько лет, знаю там каждого игрока. Это очень сильный соперник, но если мы будем единым целым, то у нас есть шанс», — приводит слова Фридзона официальный сайт краснодарского клуба.

Встреча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» пройдёт 3 февраля в Москве, на арене УСК ЦСКА.