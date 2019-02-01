«Мемфис» и «Юта» обсуждают варианты обмена Конли и Рубио

Руководство «Мемфис Гриззлиз» и боссы «Юты Джаз» провели предварительные переговоры об обмене основных разыгрывающих защитников. Команда из Теннесси готова отправить в Солт-Лейк-Сити Майка Конли, а взамен намерена получить Рики Рубио, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.

Предполагается, что такой обмен может быть совершён ещё до дедлайна, то есть в ближайшие дни.

«Мемфис Гриззлиз» на данный момент занимает 14-е место в таблице Западной конференции. Подопечные Бикерстаффа имеют лишь теоретические шансы на выход в плей-офф. Что касается «Юты Джаз», то команда из Солт-Лейк-Сити набрала форму и на данный момент входит в зону плей-офф. Подопечные Снайдера занимают 7-е место в таблице Западной конференции.