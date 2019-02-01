27 очков Дугласа не спасли «Дарушшафаку» в матче с «Реалом»

Стамбульская «Дарушшафака» на домашней арене уступила мадридскому «Реалу» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Команда из Испании уверенно начала встречу и уже после первой четверти вела с разницей в 7 очков — 23:16. К большому перерыв преимущество гостей стало двузначным — 53:38. После большого перерыва «Реал» снизил обороты, чем частично воспользовались хозяева. Совершить камбэк «Дарушшафака» не смогла, но всё равно значительно сократила отставание и уступила с разницей в 4 очка — 82:86.

Лучшим в составе стамбульцев стал Тони Дуглас, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов оформил Джереми Эванс. У «Реала» по 15 баллов набрали Энтони Рэндольф и Трэй Томпкинс. 12 очков — на счету Джейсси Кэрролла.