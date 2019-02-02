«Гран Канария» потерпела шестое поражение подряд, проиграв «Олимпии Милан»

В заключительном матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Гран Канария» на домашней площадке принимала «Олимпию Милан» и уступила со счётом 104:106 ОТ (28:27, 18:12, 21:29, 22:21, 15:17). Для испанского клуба это поражение стало шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Владимир Мицов, набравший 24 очка. В активе защитника Майка Джеймса 22 очка, 6 передач и 5 подборов. Также 22 очка набрал Джеймс Нанналли. 8 подборов совершил Джефф Брукс.

В составе «Гран Канарии» самым результативным стал форвард Маркус Эрикссон, на счету которого 28 очков. По 12 баллов набрали Ким Тийе и Клевин Ханна, 10 — у Ди Джея Строуберри.