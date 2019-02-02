Эмбиид и Харден — лучшие игроки НБА по итогам января

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид (Восточная конференция) и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден (Западная конференция) признаны лучшими игроками января в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.

В январе Эмбиид набирал по 29,2 очка, собирал по 13,8 подбора, отдавал по 3,8 передачи. «Филадельфия» одержала 11 побед в 15 матчах и идёт третьей на Востоке.

В прошлом месяце Харден набирал по 43,6 очка, отдавал по 7,6 передачи, собирал по 8,7 подбора. «Хьюстон» одержал 9 побед в 15 матчах. «Рокетс» располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, по итогам декабря лучшим игроком Восточной конференции был признан форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, а Западной — Харден.