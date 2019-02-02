«Бостон» обыграл «Нью-Йорк», «Шарлотт» — «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (33-19) на выезде взял верх над «Нью-Йорк Никс» (10-41) — 113:99. «Кельты» одержали третью победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. 18 баллов на счету Маркуса Морриса, по 14 – у Эла Хорфорда и Гордона Хэйворда. У «Никс» 22 очка в активе Дэмиэна Дотсона, 21 – у Кевина Нокса.

В параллельной встрече «Шарлотт Хорнетс» (25-26) дома вырвал победу у «Мемфис Гриззлиз» (20-33) — 100:92.

В составе победителей 23 очка набрал Кемба Уокер, 20 – Малик Монк, 16 – Марвин Уильямс. У «Мемфиса» 19 баллов на счету Шелвина Мэка. Жоаким Ноа оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.