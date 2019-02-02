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«Бостон» обыграл «Нью-Йорк», «Шарлотт» — «Мемфис»

«Бостон» обыграл «Нью-Йорк», «Шарлотт» — «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (33-19) на выезде взял верх над «Нью-Йорк Никс» (10-41) — 113:99. «Кельты» одержали третью победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. 18 баллов на счету Маркуса Морриса, по 14 – у Эла Хорфорда и Гордона Хэйворда. У «Никс» 22 очка в активе Дэмиэна Дотсона, 21 – у Кевина Нокса.

В параллельной встрече «Шарлотт Хорнетс» (25-26) дома вырвал победу у «Мемфис Гриззлиз» (20-33) — 100:92.

В составе победителей 23 очка набрал Кемба Уокер, 20 – Малик Монк, 16 – Марвин Уильямс. У «Мемфиса» 19 баллов на счету Шелвина Мэка. Жоаким Ноа оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
99:113
(20:25, 27:31, 26:24, 26:33)
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Дотсон - 22, Нокс - 21, Хезонья - 10, Аллен - 9, Корнет - 9, Робинсон - 8, Трир - 7, Вонле - 7, Кантер - 6, Хикс, Томас
Бостон Селтикс: Ирвинг - 23, Моррис - 18, Хэйворд - 14, Хорфорд - 14, Тейтум - 13, Браун - 11, Бэйнс - 9, Розир - 6, Смарт - 3, Ябуселе - 2, Уонамэйкер, Тайс, Оджелей
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
100:92
(17:29, 28:16, 25:28, 30:19)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 23, Монк - 20, Уильямс - 16, Паркер - 15, Кидд-Гилкрист - 10, Батюм - 7, Лэмб - 6, Эрнангомес - 2, Бийомбо - 1, Бриджес, Грэм, Камински
Мемфис Гриззлиз: Мэк - 19, Холидэй - 15, Рэбб - 15, Грин - 10, Ноа - 10, Картер - 8, Марк Газоль - 8, Кабокло - 7, Андерсон, Уошберн, Ватанабэ, Джексон, Темпл
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