43 очка Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Майами»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде взял верх над «Майами Хит» — 118:102. Определяющей стала вторая четверть, которую гости выиграли со счётом 41:29.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 43 очка. Он реализовал 10 из 16 бросков из-за дуги. Пятый трипл-дабл кряду оформил Расселл Уэстбрук. На его счету 14 баллов, 12 подборов и 14 результативных передач. В активе Денниса Шрёдера 28 очков, у Стивена Адамса – 13.

В составе «Хит» 21 очко набрал Келли Олиник, 18 – Джош Ричардсон. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 12 баллов и 16 подборов.

«Оклахома» (33-18) одержала седьмую победу кряду. У «Майами» (24-26) четыре поражения в шести встречах.