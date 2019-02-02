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43 очка Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Майами»

43 очка Джорджа и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Оклахоме» обыграть «Майами»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде взял верх над «Майами Хит» — 118:102. Определяющей стала вторая четверть, которую гости выиграли со счётом 41:29.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 43 очка. Он реализовал 10 из 16 бросков из-за дуги. Пятый трипл-дабл кряду оформил Расселл Уэстбрук. На его счету 14 баллов, 12 подборов и 14 результативных передач. В активе Денниса Шрёдера 28 очков, у Стивена Адамса – 13.

В составе «Хит» 21 очко набрал Келли Олиник, 18 – Джош Ричардсон. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 12 баллов и 16 подборов.

«Оклахома» (33-18) одержала седьмую победу кряду. У «Майами» (24-26) четыре поражения в шести встречах.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
102:118
(24:31, 29:41, 21:22, 28:24)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Майами Хит: Олиник - 21, Ричардсон - 18, Уайтсайд - 12, Адебайо - 10, Уинслоу - 10, Джонсон - 8, Уэйд - 7, Уэйтерс - 5, Эллингтон - 3, Макгрудер - 2, Хаслем
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 43, Шрёдер - 28, Уэстбрук - 14, Адамс - 13, Грант - 8, Паттерсон - 5, Ноэль - 4, Надер - 2, Диалло - 1, Фелтон, Абринес, Фергюсон
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