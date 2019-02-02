«Юта» одержала четвёртую победу в пяти матчах, обыграв «Атланту»

В предпоследней встрече игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Атлантой Хоукс» — 128:112. Определяющей стала третья четверть, которую команда из штата Сол-Лейк-Сити выиграла со счётом 38:27.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Атланты» Трэй Янг, набравший 28 очков. Он реализовал 5 бросков из 10 из-за дуги. 19 баллов на счету Джона Коллинза, 15 – у Дуэйна Дедмона.

В составе «джазменов» дабл-даблами отметились Руди Гобер (25 очков и 13 подборов) и Рики Рубио (22 балла и 11 результативных передач). 19 очков на счету Джо Инглса, 15 – у Донована Митчелла.

«Юта» (30-23) одержала четвёртую победу в пяти матчах и закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Хоукс» (15-36) два поражения кряду.