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«Юта» одержала четвёртую победу в пяти матчах, обыграв «Атланту»

«Юта» одержала четвёртую победу в пяти матчах, обыграв «Атланту»
Баскетбол / НБА

В предпоследней встрече игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Атлантой Хоукс» — 128:112. Определяющей стала третья четверть, которую команда из штата Сол-Лейк-Сити выиграла со счётом 38:27.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Атланты» Трэй Янг, набравший 28 очков. Он реализовал 5 бросков из 10 из-за дуги. 19 баллов на счету Джона Коллинза, 15 – у Дуэйна Дедмона.

В составе «джазменов» дабл-даблами отметились Руди Гобер (25 очков и 13 подборов) и Рики Рубио (22 балла и 11 результативных передач). 19 очков на счету Джо Инглса, 15 – у Донована Митчелла.

«Юта» (30-23) одержала четвёртую победу в пяти матчах и закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Хоукс» (15-36) два поражения кряду.

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НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
128:112
(36:34, 22:26, 38:27, 32:25)
Атланта Хоукс
Атланта
Юта Джаз: Гобер - 25, Рубио - 22, Инглс - 19, Митчелл - 15, Фэйворс - 14, Корвер - 14, Краудер - 13, Ньянг - 6, О'Нил, Аллен, Митру-Лонг, Юдо, Кавано
Атланта Хоукс: Янг - 28, Коллинс - 19, Дедмон - 15, Хаертер - 14, Принс - 9, Бэйзмор - 8, Спеллмен - 7, Бембри - 6, Лин - 5, Дорси - 1, Хэмилтон, Картер, Лень
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