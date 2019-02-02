«Хьюстон» проиграл «Денверу», несмотря на 30 очков Хардена

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете нанёс поражение «Хьюстон Рокетс» — 136:122. Определяющей стала вторая четверть, которую команда из штата Колорадо выиграла со счётом 48:28.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Малик Бизли, набравший 35 очков. Он реализовал 5 из 9 бросков из-за дуги. В шаге от трипл-дабла остановился центровой Никола Йокич – 31 балл, 13 подборов и 9 результативных передач.

В составе «ракетчиков» 30 очков набрал Джеймс Харден. Он реализовал 7 попыток из 14 из-за дуги, а также 5 бросков из-за 9 с линии штрафных. На счету Кеннета Фарида 23 очка, у Криса Пола – 20.

«Денвер» (36-15) одержал пятую победу кряду и сравнялся с «Голден Стэйт Уорриорз». «Хьюстон» (29-22) потерпел второе поражение подряд.