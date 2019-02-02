«Нью-Орлеан» не заинтересовали предложения «Лейкерс» по Энтони Дэвису

«Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжают вести переговоры об обмене форварда Энтони Дэвиса.

По информации ESPN, первое предложение калифорнийского клуба включало разыгрывающих Лонзо Болла и Рэджоно Рондо, форвардов Кайла Кузму и Майкла Бизли, а также пик первого раунда драфта.

Руководство «Пеликанс» не устроил ни один из вариантов сделки.

«Лейкерс» пока не предлагали клубу из штата Луизиана обмен, включающий одновременно и Кузму, и форварда Брэндона Ингрэма. Также калифорнийцы не делали предложений с двумя драфт-пиками первого раунда и не пытались заинтересовать «Нью-Орлеан» облегчением его платёжной ведомости.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего игрока составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.