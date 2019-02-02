Эффектный данк Уэстбрука и роскошная передача Уокера — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли эффектные данки лёгкого форварда «Оклахома-Сити Тандер» Джерами Гранта, атакующего защитника «Денвер Наггетс» Малика Бисли, разыгрывающего защитника «Тандер» Расселла Уэстбрука и лёгкого форварда «Наггетс» Торри Крэйга, а также роскошная передача разыгрывающего защитника «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Самым результативным баскетболистом прошедшего игрового дня стал лёгкий форвард «Оклахома-Сити» Пол Джордж, набравший 43 очка в выездной встрече с «Майами Хит» (118:102).

Турнирную таблицу НБА можно посмотреть на «Чемпионате».