Уэйд: Джеймсу лучше выбрать меня, а не Новицки в свою команду на Матч звёзд

Защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд прокомментировал решение комиссара НБА Адама Сильвера пригласить его и форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки на предстоящий Матч звёзд в Шарлотт.

«Ценю, что мои болельщики голосовали за меня, но я не хотел забирать место у игрока, для которого этот Матч звёзд станет первым, вторым или третьим в карьере. В прошлом у меня уже было 12 шансов.

Рад, что Адам Сильвер предоставил мне и Дирку такую возможность. Ценю это. Мне больше нравится попасть на Матч звёзд таким образом, так что я там буду.

Здорово, что смогу разделить этот момент с Новицки, с которым сражался в прошлом. Дирк — один из величайших игроков в истории», — приводит слова Дуэйна ESPN.

Первым в третьем раунде драфта Матча звёзд будет выбирать форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Он сможет добавить в свою команду либо Уэйда, либо Новицки.

«Ему лучше выбрать меня», — сказал Уэйд.