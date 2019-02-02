Б. Браун: глубина — это святой Грааль для «Филадельфии»

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун сказал, что руководство попытается добавить команде глубины до дедлайна на обмены, который наступит 7 февраля.

«У нас всё отлично. Что бы ни случилось, нам нравится основа команды. Конечно, у нас есть понимание, что нам нужно больше, но это не уменьшает того, насколько мы довольны нынешним состоянием.

Мы растём, но чувствуем, что наше время уже пришло. Чтобы лучше достичь цели сейчас, команде нужна глубина состава. Для нас это святой Грааль.

Хотим быть настолько агрессивными на рынке обменов, насколько это возможно. На следующей неделе наш генеральный менеджер Элтон Брэнд сделает всё возможное, чтобы сделать команду лучше», — приводит слова Брауна ESPN.

«Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе клуба из штата Пенсильвания 34 победы в 52 матчах.