«Лейкерс» не включали Колдуэлл-Поупа ни в одно предложение «Пеликанс» по Дэвису

«Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжают вести переговоры об обмене форварда Энтони Дэвиса.

По информации The Athletic, «Лейкерс» пока не включали защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа ни в один вариант сделки.

Ранее сообщалось, что предложения «Лос-Анджелеса» не устраивают руководство «Пеликанс».

Калифорнийцы ещё не предлагали клубу из штата Луизиана обмен, включающий одновременно двух молодых форвардов — Кайла Кузму и Брэндона Ингрэма. Также «Лейкерс» не делали предложений с двумя драфт-пиками первого раунда и не пытались заинтересовать «Нью-Орлеан» облегчением платёжной ведомости.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего игрока составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.