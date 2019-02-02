Таньевич: НБА не должна забирать игроков из Европы до 23 лет

Бывший главный тренер сборной Черногории Богдан Таньевич подверг критике происходящее в европейском баскетболе и отметил, что ФИБА нужно менять ситуацию с участием игроков в сборных к лучшему.



«Отношение к сборной совершенно изменилось. Раньше выступать за свою страну было большой гордостью. Тогда стать членом сборной страны являлось самым большим успехом, потому что игроки могли там доказать, что они лучшие. Сегодня всё иначе. Группа богатых людей создала организацию и диктует власть в европейском баскетболе. ФИБА не смогла приспособиться к этому. Именно богачи теперь решают, может ли игрок выступать в сборной. НБА делает то же самое, запрещая европейским игрокам выступать в сборных.



Может ли такое случиться в футболе? Месси и Роналду обязаны играть за свои страны, потому что так говорит ФИФА, несмотря на ценник на Месси и Роналду. В баскетболе же всё иначе. Сейчас мы все проигрываем.



Я на стороне ФИБА, но они делают ошибки и не адаптируются к новым тенденциям. НБА захватила всё. Уверен, в Европе должны найти решение этой проблемы. Моё предложение заключается в том, чтобы НБА не могла забирать игроков из Европы до 23 лет. Изначально ограничение было — 27 лет, но это слишком. В противном случае нельзя строить оптимистичные прогнозы. Боюсь, тогда мы можем оказаться в ещё худшем положении», — приводит слова Богдана Таньевича Basketball.hr.