Чья стартовая пятёрка сильнее — «Голден Стэйт Уорриорз» или команды Востока?

17 февраля 2019 года в Шарлотте состоится Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года. В преддверии матча «Чемпионат» предлагает читателям принять участие в интересном опросе: какая стартовая пятёрка, по вашему мнению, более сильная?



Причём выбирать нужно не между командами Запада и Востока, а между командой Востока и стартовой пятёркой «Голден Стэйт Уорриорз», которая, к слову, представлена сразу двумя игроками на Матче звёзд на Западе.



Кто же сильнее — стартовая пятёрка Востока, в которую вошли Кемба Уокер, Кайри Ирвинг, Кавай Леонард, Яннис Адетокумбо и Джоэл Эмбиид, или стартовый состав «Голден Стэйт Уорриорз», состоящий из Стивена Карри, Клэя Томпсона, Демаркуса Казинса, Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина?

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.