Куртинайтис: на игру с «Зенитом» настраиваемся, как на матч Евролиги

Завтра, 3 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ пройдёт матч, в котором встретятся «Зенит» и «Химки». Ожиданиями от этого противостояния поделился наставник подмосковной команды Римас Куртинайтис.

«Относимся к «Зениту» с большим уважением, так как это очень хорошая команда, в которую недавно пришёл хороший тренер. И «Зенит», и «Химки» находятся в похожих ситуациях, так как в связи со сменой тренеров происходят некоторые изменения. Эти изменения мы хотим вносить постепенно, чтобы плавно перейти к новой философии.

Не знаю, как этот процесс обстоит в «Зените». Не так давно они провели две разные игры против ЦСКА и УНИКСа. На предстоящий матч мы настраиваемся, как на игру Евролиги. Провели хорошую тренировку, будем бороться и постараемся победить», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».