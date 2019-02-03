39 очков Уильямса помогли «Клипперс» обыграть «Детройт» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт Пистонс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и уступил со счётом 101:111 (40:22, 25:25, 22:29, 14:35).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник «Лос-Анджелеса» Лу Уильямс, на счету которого 39 очков и 9 передач. 16 очков набрал Монтрезл Харрелл, 15 — у Майка Скотта. Дабл-даблом из 10 очков и 10 подборов отметился центровой Бобан Марьянович.

В составе «Детройта» самым результативным стал разыгрывающий Реджи Джексон, в активе которого 29 очков и 7 передач. Дабл-даблы оформили форвард Блэйк Гриффин (24 очка, 11 подборов) и центровой Андре Драммонд (12 очков, 11 подборов).