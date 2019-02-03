Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Бокс. Альварез — Ковалев
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Вашингтон» дома уступил «Милуоки», «Орландо» обыграл «Бруклин»

«Вашингтон» дома уступил «Милуоки», «Орландо» обыграл «Бруклин»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 115:131 (26:38, 24:35, 34:27, 31:31). Для «Бакс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. В составе «Вашингтона» 24 очка набрал Брэдли Бил, 20 — у Джеффа Грина.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома обыграл «Бруклин Нетс» — 102:89 (26:21, 18:27, 34:22, 24:19). Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Никола Вучевич, в активе которого 24 очка и 12 подборов.

Ещё в одном матче «Шарлотт Хорнетс» одолел «Чикаго Буллз» со счётом 125:118 (27:26, 24:34, 37:26, 37:32). Решающей в матче стала 3-я четверть, которую «Хорнетс» выиграли с преимуществом в 11 очков.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
115:131
(26:38, 24:35, 34:27, 31:31)
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Бил - 24, Грин - 20, Портер - 18, Ариза - 12, Брайант - 12, Саторански - 10, Макрай - 9, Рэндл - 3, Дженкинс - 3, Браун - 2, Деккер - 2, Маинми
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лопес - 21, Миддлтон - 20, Брогдон - 15, Хилл - 13, Снелл - 10, Коннотон - 7, Уилсон - 5, Браун - 3, Бледсо, Мейкер, Вуд, Ильясова
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
102:89
(26:21, 18:27, 34:22, 24:19)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вучевич - 24, Фурнье - 16, Гордон - 15, Огастин - 12, Айзек - 10, Ивунду - 10, Росс - 7, Бриско - 4, Берч - 4, Бамба, Грант, Фразьер
Бруклин Нетс: Расселл - 23, Напьер - 15, Дэвис - 11, Пинсон - 8, Кэрролл - 7, Харрис - 6, Аллен - 6, Куруч - 5, Холлис-Джефферсон - 5, Грэм - 3, Уильямс, Крик
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
125:118
(27:26, 24:34, 37:26, 37:32)
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 37, Монк - 18, Батюм - 16, Бриджес - 13, Уильямс - 13, Лэмб - 13, Кидд-Гилкрист - 8, Бийомбо - 5, Эрнангомес - 2, Грэм, Паркер, Камински
Чикаго Буллз: Портис - 33, Маркканен - 30, Лавин - 18, Харрисон - 10, Селден - 7, Данн - 7, Лопес - 7, Фелисио - 4, Арчидиаконоу - 2, Блэкени, Алкинс, Сэмпсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент