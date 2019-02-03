«Вашингтон» дома уступил «Милуоки», «Орландо» обыграл «Бруклин»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 115:131 (26:38, 24:35, 34:27, 31:31). Для «Бакс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. В составе «Вашингтона» 24 очка набрал Брэдли Бил, 20 — у Джеффа Грина.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома обыграл «Бруклин Нетс» — 102:89 (26:21, 18:27, 34:22, 24:19). Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Никола Вучевич, в активе которого 24 очка и 12 подборов.

Ещё в одном матче «Шарлотт Хорнетс» одолел «Чикаго Буллз» со счётом 125:118 (27:26, 24:34, 37:26, 37:32). Решающей в матче стала 3-я четверть, которую «Хорнетс» выиграли с преимуществом в 11 очков.