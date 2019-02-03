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«Кливленд» дома уступил «Далласу», «Индиана» в гостях обыграла «Майами»

«Кливленд» дома уступил «Далласу», «Индиана» в гостях обыграла «Майами»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и уступил со счётом 98:111 (31:40, 24:18, 25:28, 18:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, в активе которого 35 очков, 11 подборов и 6 передач. Дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов в составе «Кливленда» оформил Ларри Нэнс.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» прервал серию из четырёх поражений, в гостях обыграв «Майами Хит» — 95:88 (21:27, 32:27, 31:23, 11:11).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Индианы» Боян Богданович, на счету которого 31 очко. В составе «Майами» 21 очко набрал Дуэйн Уэйд, 19 — у Хассана Уайтсайда.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
98:111
(31:40, 24:18, 25:28, 18:25)
Даллас Маверикс
Даллас
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 19, Секстон - 13, Нваба - 12, Бёркс - 11, Нэнс - 11, Осман - 10, Жижич - 8, Худ - 6, Деллаведова - 4, Адель - 4, Пэйн, Блоссомгейм, Фрай
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Барнс - 17, Брансон - 15, Брокхофф - 12, Клебер - 10, Пауэлл - 8, Финни-Смит - 7, Харрис - 7, Макон, Новицки, Межри
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
88:95
(27:21, 27:32, 23:31, 11:11)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Уэйд - 21, Уайтсайд - 19, Ричардсон - 14, Олиник - 14, Уинслоу - 7, Адебайо - 5, Уэйтерс - 3, Джонсон - 2, Эллингтон, Макгрудер, Хаслем
Индиана Пэйсерс: Богданович - 31, Коллисон - 20, Тёрнер - 14, Янг - 11, Сабонис - 7, Джозеф - 4, Лиф - 4, Холидей - 2, Самнер - 2, О'Куинн, Эванс, Рид
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