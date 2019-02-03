«Кливленд» дома уступил «Далласу», «Индиана» в гостях обыграла «Майами»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и уступил со счётом 98:111 (31:40, 24:18, 25:28, 18:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, в активе которого 35 очков, 11 подборов и 6 передач. Дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов в составе «Кливленда» оформил Ларри Нэнс.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» прервал серию из четырёх поражений, в гостях обыграв «Майами Хит» — 95:88 (21:27, 32:27, 31:23, 11:11).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Индианы» Боян Богданович, на счету которого 31 очко. В составе «Майами» 21 очко набрал Дуэйн Уэйд, 19 — у Хассана Уайтсайда.