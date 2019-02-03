Дабл-даблы Дюранта и Казинса помогли «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил со счётом 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 28 очков. В составе победителей дабл-даблами отметились Кевин Дюрант (21 очко, 11 передач) и Демаркус Казинс (18 очков, 10 подборов). В активе разыгрывающего «Лейкерс» Рэджона Рондо 12 очков, 11 передач и 8 подборов.

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:108 (35:24, 28:26, 31:28, 19:30). Для «Спёрс» эта победа стала пятой кряду.