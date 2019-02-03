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Дабл-даблы Дюранта и Казинса помогли «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс»

Дабл-даблы Дюранта и Казинса помогли «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил со счётом 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 28 очков. В составе победителей дабл-даблами отметились Кевин Дюрант (21 очко, 11 передач) и Демаркус Казинс (18 очков, 10 подборов). В активе разыгрывающего «Лейкерс» Рэджона Рондо 12 очков, 11 передач и 8 подборов.

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:108 (35:24, 28:26, 31:28, 19:30). Для «Спёрс» эта победа стала пятой кряду.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
115:101
(33:24, 30:34, 25:28, 27:15)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Дюрант - 21, Казинс - 18, Игуодала - 17, Карри - 14, Маккинни - 7, Грин - 4, Кук - 2, Луни - 2, Ливингстон - 2, Белл, Йеребко, Дерриксон
Лос-Анджелес Лейкерс: Ингрэм - 20, Кузма - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Рондо - 12, Стивенсон - 10, Зубац - 10, Макги - 9, Вагнер - 7, Бизли - 6, Михайлюк - 2, Харт, Чендлер, Бонга
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
113:108
(35:24, 28:26, 31:28, 19:30)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 25, Белинелли - 17, Гэй - 17, Дерозан - 13, Миллз - 12, Форбс - 12, Пау Газоль - 6, Дав. Бертанс - 5, Уайт - 4, Пёлтль - 2, Пондекстер, Мету, Каннингем
Нью-Орлеан Пеликанс: Джексон - 25, Кларк - 15, Холидей - 15, Диалло - 13, Уильямс - 12, Миллер - 11, Фрейзер - 9, Окафор - 6, Хилл - 2, Миротич, Пэйтон, Джонсон, Мур
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