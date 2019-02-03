Майк Мэлоун возглавит команду Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун возглавит команду Леброна Джеймса на предстоящем Матче звёзд НБА, сообщает официальный сайт лиги. Это стало известно после того, как «Денвер» занял первое место в Западной конференции по состоянию на 3 февраля, имея равное соотношение побед и поражений с «Голден Стэйт Уорриорз», но обойдя по лучшим показателям во встречах с соперникам из Западной конференции. Мэлоун впервые в карьере станет наставником на Матче звёзд.



По правилам лиги, тренер «Денвера» будет руководить командой, капитаном которой является представитель Западной конференции. Ранее право возглавить команду Янниса Адетокунбо завоевал наставник «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер.



Драфт на Матч звёзд состоится 7 февраля, а встреча пройдёт 17 февраля в Шарлотт.

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