Стивен Карри: Стив Керр не хотел быть тренером на Матче звёзд НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри рассказал, как главный тренер Стив Керр и его помощники радовались, узнав, что руководить командой Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА будут не они, а наставник «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун и его штаб.



«Видел, как наши тренеры наблюдали за концовкой матча «Денвера» и «Миннесоты» и реагировали на победу «Наггетс». Они на самом деле не хотели ехать в Шарлотт на Матч звёзд. Наверное, они не любят мой родной город», — передаёт слова Карри ESPN.



По правилам лиги, руководить одной из сборных на Матче звёзд должен тренер лучшей команды Западной конференции по состоянию на 3 февраля. Благодаря победе в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» «Денвер» сравнялся с «Голден Стэйт» в конференции по соотношению побед и поражений и обошёл по дополнительным показателям.

Майк Мэлоун возглавит команду Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА